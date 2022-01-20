Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Германии Бербок

Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии «Союз90 / Зеленые», включая и ее сопредседателей — министров иностранных дел и экономики Германии Анналены Бербок и Роберта Хабека. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Руководство партии «Зеленых» подозревают в злоупотреблениях при начислении введенных из-за пандемии коронавируса надбавок. Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер не стал уточнять фигурантов расследования, но подтвердил, что оно затрагивает «всех шестерых членов федерального правления партии». К их числу относятся и Бербок с Хабеком, отмечает РИА Новости.

Размер надбавок, которые могли быть выплачены незаконно, составляет 1,5 тыс. евро на человека. Это в пять раз больше, чем предусматривают установленные в партии правила.

Основанием для начала расследования стали заявления со стороны частных лиц, которые ссылались на прошлогодние сообщения СМИ. Нарушения при выплате бонусов обнаружили внутрипартийные аудиторы.

При этом в партии «Зеленых» заявили, что члены федерального правления в курсе расследования и сотрудничают с ним. К тому же, по словам представителя партии, члены федерального правления как высшего партийного органа «имели полное право принимать соответствующие решения».

Представитель прокуратуры в свою очередь заметил, что производство было необходимо начать из-за поступления многочисленных заявлений, но лишь расследование позволит установить, подтвердятся ли обвинения.