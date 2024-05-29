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Прокуратура Альметьевска требует уволить сотрудников исполкома в связи с утратой доверия
Альметьевская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Исполнительном комитете района и выявила нарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что заместитель руководителя органа местного самоуправления при заполнении справок о доходах за 2020 год не сообщил о наличии у него в собственности жилого помещения, а в 2021 году скрыл доход от продажи имущества на сумму свыше 2 млн рублей. Также он не отразил в полном объеме сведения о банковских счетах и акциях.
Кроме того, чиновник обвиняется в получении взятки за организацию питания в детских садах. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Прокуратура направила в суд иски о признании незаконным бездействие руководителя Исполнительного комитета Альметьевского района и об увольнении подчиненных ему сотрудников по утрате доверия.
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