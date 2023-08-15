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Прокуратура Альметьевска проверяет информацию о матери, которая угрожала убить дочь
В социальных сетях появилось видео, на котором жительница Альметьевска грозила убийством своей дочери.
В подписи к видео со слов очевидцев говорится, что женщину заметили вблизи местного гипермаркета, когда она ругалась на девочку, а ребенок пыталась отойти от матери.
На кадрах видно, что в коляске у женщины находились еще ребенок. Местные жители подошли к матери и попытались ее успокоить, после чего женщина толкнула коляску к прохожим, а сама попыталась броситься под проезжающий по дороге автомобиль.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство Альметьевска проводит проверку по факту случившегося.
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