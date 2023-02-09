Прокуратура Агрыза добилась компенсации от хозяина собаки, которая покусала ребенка

В Агрызском районном суде удовлетворили иск прокурора, который потребовал взыскать компенсацию морального вреда с хозяина напавшей на ребенка собаки, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде было установлено, что 3 декабря 2022 года неподалеку от детской площадки на улице Гоголя в Агрызе собака укусила за ногу семилетнюю девочку. Животное принадлежит местному жителю.

По итогам проверки прокуроры направили в суд иск о взыскании с хозяина собаки компенсации в размере 20 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил.