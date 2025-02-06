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Происшествия 6 февраля 2025 17:41

Прокуратура наказала воспитателей казанского детсада, забывших ребенка на улице

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани после проверки в частном детском центре установила факт ненадлежащего оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, а также необеспечение защиты их жизни и здоровья.

«Татар-информ» рассказывал, что в январе воспитанника монтессори-сада для детей на Чистопольской забыли на улице после дневной прогулки.

Надзорное ведомство внесло в адрес предпринимателя представление, по итогам рассмотрения которого четыре человека привлечены к дисциплинарной ответственности.

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