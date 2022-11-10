Татарстанским чиновникам посоветовали активнее работать с порталом «PRO.Культура.РФ»

Платформа «PRO.Культура.РФ» становится единым справочником самых интересных культурных событий, проходящих, в том числе, в Татарстане. Именно на этой платформе ведется еженедельный мониторинг рейтинга активности культурной жизни регионов и оценивается, насколько активно учреждения сообщают о запланированных мероприятиях жителям. Об этом на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре и науке напомнила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

«На сегодняшний день Татарстан находится на втором месте в группе регионов с населением более двух млн. человек из 22 регионов. На рейтинг учреждений культуры влияет количество вновь созданных событий на платформе «PRO.Культура.РФ», количество созданных трансляций, визитов на ресурсы по данным счетчиков, непосредственная активность учреждений и другое», – подчеркнула Адгамова.

По ее мнению, достичь более высоких показателей зачастую муниципальные учреждения не могут из-за отсутствия высокоскоростного интернета и официальных сайтов. По этой причине Минкульт рекомендует включать расходы на создание сайтов в проекты на получение грантовой поддержки.

Интересно, что актуальный рейтинг активности муниципальных учреждений культуры на платформе «PRO.Культура.РФ» доводится до глав, руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований Татарстана.

Органам управлениям культуры разных муниципалитетов порекомендовали обеспечить максимальную активность учреждений на портале «PRO.Культура.РФ». Их призвали участвовать в создании новых событий, трансляций, подключении активных счетчиков «Цифровая культура», а также не допускать наличие зарегистрированных учреждений с низкой активностью и нулевыми показателями деятельности.