Прокофьев и молодые музыканты: ГАСО Татарстана открыл 58-концертный сезон

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Государственный академический симфонический оркестр РТ и маэстро Александр Сладковский 20 сентября открыли 58-концертный сезон. Концерт прошел в ГБКЗ им. С.Сайдашева.

В первом отделении прозвучали Симфония №1 Сергея Прокофьева и Концерт №1 для скрипки с оркестром Макса Бруха. Солистка — лауреат международных конкурсов Елизавета Малышева-Джалиль.

«Я получила огромное удовольствие на сцене! Мне было очень легко и приятно работать с ГАСО РТ! Особенно я благодарна Александру Витальевичу за его колоссальную поддержку!» — говорит Елизавета.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Ещё одним солистом вечера стал Сергей Давыдченко, лауреат Первой премии XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского, прошедшего в июне 2023 года. Вместе с ГАСО РТ он исполнил Концерт №5 для фортепиано с оркестром С. Прокофьева.

«Сегодняшним концертом мы продолжаем добрую традицию открывать наш сезон выступлением с молодыми музыкантами. Сергей с детства подавал очень большие надежды и сейчас вырос в огромную звезду. Мы решили, что будет очень достойно, если мы выступим с молодым лауреатом одного из престижнейших конкурсов», — признается Александр Сладковский.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Завершился вечер Пятой симфонией Сергея Прокофьева в исполнении Госоркестра Татарстана. За дирижерским пультом — народный артист России и Республики Татарстан Александр Сладковский.

Ведущий концерта — музыкальный критик, теле- и радиоведущий, дважды лауреат премии «ТЭФИ» Артём Варгафтик.

22 сентября ГАСО РТ, Александр Сладковский и Сергей Давыдченко выступят в Москве в Концертном зале им. П. Чайковского, где представят публике программу, состоящую из произведений Сергея Прокофьева. Этот концерт откроет собственный абонемент оркестра в Московской государственной академической филармонии в сезоне 2023-2024.