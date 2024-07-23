«Прокачка soft-скилов и 1 млн рублей»: молодежь из РТ участвует в фестивале искусства

Делегация Татарстана выехала на всероссийский фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» 2024 – проект от Росмолодежи. В этом фестивале примут участие 65 молодых и творческих профессионалов республики, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

За день до отъезда на фестиваль в Культурном центре «Московский» провели встречу, на которой обсудили организационные вопросы поездки.

«Для нас важно, что молодежь Татарстана посещает подобные форумы и достойно представляет нашу республику. Мы надеемся, что все ваши проекты и инициативы будут замечены и каждый сможет получить грант на реализацию своей идеи», - сказала на встрече заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Впереди участников ожидает насыщенная программа с различными тренингами и мастер-классами. В рамках фестиваля молодежь со всей страны станет частью ярмарки «Арт.Молодость», которая объединит мастеров, в чьих работах соединились национальные мотивы и инновационные технологии. Кроме того, более 10 представителей делегации Татарстана представят свои проекты на грантовом конкурсе Росмолодежи и смогут претендовать на 1 миллион рублей.

«На этот фестиваль я еду впервые, считаю, что это отличная возможность прокачать свои soft-скилы и познакомиться с творческой молодежью из других регионов России. Хочется с головой окунуться в творческую атмосферу и стать частью такого масштабного события», - поделилась своими эмоциями о предстоящей поездке участница фестиваля из Казани Айназ.

На протяжении трех дней гости и зрители фестиваля будут наслаждаться выступлениями популярных хедлайнеров и погрузятся в захватывающий мир национального колорита, музыкальных композиций, сказок, театральных постановок и кино.

Фото: Минмолодежи РТ