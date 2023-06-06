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Прокачайте продажи и маркетинг на конференции в Казани
Это ваше персональное приглашение от Битрикс24!
Используйте шанс и уже 8 июня вы попадете бесплатно на большую конференцию «Формула бизнеса» в Казани. Вас ждет: успешное окружение таких же руководителей, новейшая информация про бизнес-тенденции, топовые инструменты маркетинга и продаж.
✴ Почему каждый руководитель или предприниматель обязан побывать на «Формуле бизнеса»?
— Это конференция, где вы получите руководства и кейсы для поиска новых клиентов, автоматизации продаж, легкого управления командой.
✴ Кто спикеры?
Эксперты из реального бизнеса:
Кузьминых Екатерина, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье;
- Евгений Щепин, руководитель проекта «ВкусВилл. Практика», писатель, предприниматель;
- Владимир Маринович, эксперт по стратегическому развитию бизнеса, бизнес-тренер.
В программе на сайте вы увидите темы и тезисы к каждому выступлению, потому что спикеры не льют воду, а дают концентрат знаний. Посмотреть программу
✴ Что будет кроме выступлений?
1. Обмен опытом и полезными контактами с другими руководителями Казани. Найдете клиентов, партнеров, договоритесь о совместных проектах.
2. Подарки и электронный диплом участника. Заберите сертификаты и скидки на услуги от организаторов и спикеров. А после мероприятия получите электронный диплом на почту как подтверждение, что вы развиваетесь в любых условиях.
✴ Почему бесплатно?
— Это не тренинг и не обучение. Конференция для обсуждений, для обмена опытом, для прокачки навыков. 80% успеха зависит от вас, поэтому и бесплатно.
Все, кто бывал на наших конференциях, знают, что бесплатные места очень быстро заканчиваются. Поэтому лучше пройдите регистрацию и займите место сразу.
ИП Данченко А.В.Реклама. 18+.
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