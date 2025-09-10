Производство трансформаторных подстанций показали Минуллиной в Высокой Горе

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и глава Высокогорского района республики Равиль Хисамутдинов провели выездное совещание по инвестициям, сообщает корреспондент «Татар-информа» с места событий.

Делегация во главе с руководителем АИРа РТ побывала на предприятии «ЭнергоСпецИнжиниринг». Оно производит электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции, которые применяются на таких предприятиях, как «Казаньоргсинтез», «Таиф-НК», «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», технопарк «Иннополис», а также на космодроме «Восточный».

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Минуллиной показали завод «Казанская резина» в промышленном парке «Чернышевка». Предприятие производит резиновые смеси.

Делегацию впечатлил шоурум компании «Венеция Стоун», где выставляются изделия из натурального камня со всего мира: мрамор, лабрадорит, гранит и другие.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Глава Агентства также готова поспособствовать в поиске инвесторов, которые бы открыли гостиницу для спортсменов по соседству с ледовым дворцом «Биектау» и рассмотрели бы здания бывшего туберкулезного диспансера под санаторий или лечебное учреждение.

«Думаю, что реально пристроить и гостиницу, и туберкулезный диспансер. Все будет зависеть от условий, которые мы предложим инвесторам. Надо разработать конкретное коммерческое предложение, потом мы сможем сделать анализ, кому на рынке это может быть интересно, и провести переговоры», – сказала Минуллина, общаясь с «Татар-информом».

Предприятия, которые делегация посетила на выездном совещании, показывают международный уровень, отметила глава АИРа.

Видео: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»