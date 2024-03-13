Производство сухих супов запустила на дому мама бойца из Буинского района РТ

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Сухие супы для участников спецоперации делает на дому мама бойца СВО из села Альшихово Буинского района Татарстана. Сын Галины Зиновьевой был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

Для Буинского района такой формат помощи военослужащим в новинку. Галина впервые узнала о приготовлении сухих супов из социальных сетей и всерьез загорелась этой идеей. До этого женщина помогала в сборе материалов для изготовления окопных свечей и сухого душа.

На помощь хозяйке приходят ее соседи-односельчане, Зинаида Архипова в свое свободное время тоже не остается в стороне.

«Помогаем для победы ребятам. Время есть — приду, чуть-чуть помогаю», — рассказала женщина.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Для приготовления супа хозяйка сушит овощи, нарезанную домашнюю лапшу расфасовывает в пакеты. В последнее время начала и экспериментировать: теперь лапшу делают из лаваша, говорят, получается даже вкуснее.

«Скоро у нас отправка, не успеваем, начали делать с лаваша, с лавашем тоже работы достаточно, резать его надо, после этого сушить», — отметила Галина Зиновьева.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Сегодня женщина ищет единомышленников из района, чтобы наладить процесс и как можно быстрее отправить первую партию сухих супов в зону СВО.

«Сейчас у меня сто штук уже вот таких готовых контейнеров к отправке, сейчас вот что тут есть, будем собирать», — пояснила жительница Альшихова.

Мать солдата уверена: супы, сделанные их руками, помогут бойцам почувствовать домашнее тепло.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону