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Производство сухих супов запустила на дому мама бойца из Буинского района РТ
Сухие супы для участников спецоперации делает на дому мама бойца СВО из села Альшихово Буинского района Татарстана. Сын Галины Зиновьевой был призван в армию в рамках частичной мобилизации.
Для Буинского района такой формат помощи военослужащим в новинку. Галина впервые узнала о приготовлении сухих супов из социальных сетей и всерьез загорелась этой идеей. До этого женщина помогала в сборе материалов для изготовления окопных свечей и сухого душа.
На помощь хозяйке приходят ее соседи-односельчане, Зинаида Архипова в свое свободное время тоже не остается в стороне.
«Помогаем для победы ребятам. Время есть — приду, чуть-чуть помогаю», — рассказала женщина.
Для приготовления супа хозяйка сушит овощи, нарезанную домашнюю лапшу расфасовывает в пакеты. В последнее время начала и экспериментировать: теперь лапшу делают из лаваша, говорят, получается даже вкуснее.
«Скоро у нас отправка, не успеваем, начали делать с лаваша, с лавашем тоже работы достаточно, резать его надо, после этого сушить», — отметила Галина Зиновьева.
Сегодня женщина ищет единомышленников из района, чтобы наладить процесс и как можно быстрее отправить первую партию сухих супов в зону СВО.
«Сейчас у меня сто штук уже вот таких готовых контейнеров к отправке, сейчас вот что тут есть, будем собирать», — пояснила жительница Альшихова.
Мать солдата уверена: супы, сделанные их руками, помогут бойцам почувствовать домашнее тепло.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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