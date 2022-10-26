Производство синтетического масла для промоборудования запущено на «Нижнекамскнефтехиме»

СИБУР в Татарстане начал выпуск полиалкиленгликоля (ПАГ) – специального синтетического масла для промышленного оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее ПАГ-масло в России не производилось. Вместе с тем оно используется в различных отраслях промышленности в качестве смазочного материала и теплоносителя.

Первая опытно-промышленная партия объемом 32 тонны произведена на линии производства простых полиэфиров завода по производству стирола и полиэфирных смол. Мощность линии позволяет выпускать до 15 тыс. тонн ПАГ в год.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы НКНХ Марат Фаляхов отметил, что запуск нового производства – значимое событие для Татарстана, пример создания собственных технологий и продуктов малотоннажной и специальной химии.

«Есть интерес от отечественных промышленных предприятий, для которых наш ПАГ может стать частью решения задачи по поддержанию надежности оборудования, что в новых реалиях — один из ключевых приоритетов», – прокомментировал директор НТЦ «Нижнекамскнефтехима» Ринат Гильмуллин.

Новое производство позволит полностью удовлетворить спрос на ПАГ российских потребителей, по оценкам экспертов он составляет около 5 тыс. тонн в год.

ПАГ-масло применяется в качестве смазочных материалов, его используют в гидравлике и газоперекачивающем оборудовании, в охлаждающих жидкостях, например, в холодильной технике (компрессоры хладагента) как в бытовой, так и технике специального назначения (аналитические, медицинские приборы) и так далее. При этом у ПАГа есть технические преимущества по сравнению с несинтетическими маслами.

Разработкой продукта занимались научные центры и предприятия СИБУРа, а также партнеры, рецептура масла была разработана научно-техническим центром (НТЦ) «Нижнекамскнефтехима». Продукт прошел испытания на «Томскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе» и подтвердил заявленные характеристики. Сырье для производства базового масла на 100% локализовано на предприятиях холдинга.