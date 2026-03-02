Производство рыбной продукции в России сократилось в январе

Производство рыбной продукции в России в январе 2026 года сократилось на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 323 тыс. тонн. Об этом сообщили в Рыбном союзе, передает «ТАСС».

В объединении уточнили, что объем выпуска в январе 2026 года снизился на 7% к январю 2025 года – до 323 тыс. тонн.

Производство мороженой рыбы уменьшилось на 6% и составило 194 тыс. тонн. В союзе пояснили, что это связано с сокращением вылова: минтая – на 7%, до 245 тыс. тонн, сельди тихоокеанской – на 5%, до 103 тыс. тонн, трески атлантической – на 35%, до 11 тыс. тонн, трески тихоокеанской – на 13%, до 12 тыс. тонн.

При этом выпуск рыбного филе вырос на 29% – до 39 тыс. тонн. В частности, на судах увеличилось производство филе минтая на 22%, до 22 тыс. тонн, и филе тихоокеанской сельди – на 7%, до 11 тыс. тонн.

Производство рыбных консервов сократилось на 27% и составило 11 тыс. тонн, пресервов – на 5%, до 8 тыс. тонн. Выпуск мороженых ракообразных снизился на 7%, до 6 тыс. тонн. В Рыбном союзе объяснили, что это произошло на фоне уменьшения российского вылова крабов на 5% – до 5,4 тыс. тонн – и креветок на 2% – до 0,8 тыс. тонн.

В то же время производство лососевой икры увеличилось на 1%, до 130 тонн, тогда как выпуск осетровой икры снизился на 31% и составил 4 тонны.