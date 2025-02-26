Производство продукции организаций потребкооперации РТ за год выросло на 8%

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Организации потребкооперации Татарстана за прошлый год произвели продукции более чем на 3,3 млрд рублей. Это на 8% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов сегодня на отчетном собрании Союза организаций потребительской кооперации РТ.

«В системе наиболее развито производство хлеба и хлебобулочных изделий. В структуре объема выпускаемой продукции их доля – 56%. Сумма – 1,8 млрд рублей, или 34 тыс. тонн в год, а ежедневно – 100 тонн», – рассказал он.

Шаймарданов подчеркнул, что по республике 31%, а в сельской местности – 85% хлебобулочной продукции выпускают хлебопекарные предприятия потребительской кооперации. Большим спросом у покупателей пользуются кондитерские изделия.

При этом он заметил, что в прошлом году слабо отработали колбасные цеха. Недостаточно эффективно используются мощности по розливу безалкогольных напитков – на проектную мощность вышел лишь Кукморский райпо. Копчением и солением рыбы занимаются только десять предприятий.

«Необходимо более серьезно отнестись к недочетам своего предприятия, рассмотреть конкретные меры для развития и повышения эффективности производственного потенциала», – рекомендовал руководитель Татпотребсоюза.

Он также попросил обратить внимание на производство продуктов, изготовленных по стандартам «Халяль». «Наличие сертификата позволит расширить рынок сбыта, выгодно выделиться на фоне конкурентов и повысить узнаваемость бренда», – отметил Шаймарданов.

По его словам, эффективно продвигать продукцию можно на электронных площадках и в социальных сетях, которые «позволяют увеличить охват целевой аудитории и повысить узнаваемость бренда».

Шаймарданов добавил, что товарооборот отрасли за прошлый год увеличился на 15% и превысил 1,4 млрд рублей.

«Поручение Раиса РТ Рустама Минниханова требует обеспечения роста товарооборота за счет развития новых направлений, участия в обеспечении услуг питания в образовательных организациях и социальных учреждениях. На сегодня не все райпо подключены к этому виду оказания услуг. Пока только в 22 районах организована поставка продуктов питания, остальные райпо «ушли в подполье», – заключил он.