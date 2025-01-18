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Производство молока в Татарстане за год выросло на 6%
За прошлый год в Татарстане произведено более 1,7 млн тонн молока, что на 6% больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал на совещании начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Средний надой на корову составил 8,2 тыс. кг молока, наблюдается рост на 6% к уровню предыдущего года. Произведено 411,2 тыс. тонн мяса, или 103% к 2023 году. Производство мяса крупного рогатого скота выросло на 2%, свиней и птицы – на 4%», – заявил Нигматзянов.
По его словам, поголовье крупного рогатого скота увеличилось в Мензелинском, Атнинском, Балтасинском, Сабинском, Кукморском, Кайбицком и Муслюмовском районах.
Поголовье свиней в республике в основном содержится в шести крупных свиноводческих комплексах. По сравнению с 2023 годом оно увеличилось на 10 тыс. и превысило 446 тыс. голов.
В прошлом году в Татарстане появилось 251,7 тыс. голов телят, 988,2 тыс. поросят и 3,4 тыс. жеребят, добавил начальник отдела племенного дела и воспроизводства животных Минсельхозпрода РТ Дамир Миннебаев.
«Положительная динамика по воспроизводству наблюдается в Мензелинском, Мамадышском, Кукморском, Сабинском и Балтасинском районах. Лучше сработали по воспроизводству в личных подсобных хозяйствах», – отметил он.
Малые формы хозяйствования получают поддержку по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.
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