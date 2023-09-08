Производство лифтов в Зеленодольском районе запустят в ноябре этого года

Старт производства на заводе по изготовлению лифтов компании «Татлифт» в Зеленодольском районе Татарстана запланирован на ноябрь 2023 года. Об этом сообщила генеральный директор компании Гульшат Загидуллина на пресс-конференции в рамках российско-китайского форума «РОСТКИ».

«Завод полностью готов к запуску. На сегодняшний день мы завезли технологическое оборудование, и открытие намечено на ноябрь месяц», — пояснила спикер.

По словам Загидуллиной, сейчас заканчивается только первый этап строительства из трех. Второй очередью компания построит испытательную базу, а третьей — корпуса, где будут производить компоненты лифтов. Мощность завода составит 3 тыс. лифтов в год.