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Руc Тат
Экономика 8 сентября 2023 14:27

Производство лифтов в Зеленодольском районе запустят в ноябре этого года

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Старт производства на заводе по изготовлению лифтов компании «Татлифт» в Зеленодольском районе Татарстана запланирован на ноябрь 2023 года. Об этом сообщила генеральный директор компании Гульшат Загидуллина на пресс-конференции в рамках российско-китайского форума «РОСТКИ».

«Завод полностью готов к запуску. На сегодняшний день мы завезли технологическое оборудование, и открытие намечено на ноябрь месяц», — пояснила спикер.

По словам Загидуллиной, сейчас заканчивается только первый этап строительства из трех. Второй очередью компания построит испытательную базу, а третьей — корпуса, где будут производить компоненты лифтов. Мощность завода составит 3 тыс. лифтов в год.

#Зеленодольский район РТ #лифты #Татарстан #форум РОСТКИ
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