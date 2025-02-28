Производство композитов и литейного кокса обсудили на заседании совета директоров ТНХИ-Х

На состоявшемся сегодня заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» были представлены инновационные идеи технологичных компаний, которые могут быть реализованы в Татарстане. Провел заседание Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Директор направления «Полимерные композиционные материалы» екатеринбургского ООО «Техпром-Композит» Илья Романов рассказал о разработке и производстве композитов и изделий на основе суперконструкционных и инженерных термопластов. Они могут применяться в авиакосмической, радиоэлектронной и электротехнической, нефтегазовой промышленности.

Компания «Техпром-Композит» была основана в 2005 году. Она имеет собственный научно-лабораторный комплекс, а ее штат насчитывает более 700 работников.

Выступление же руководителя проекта ООО «Региональный инженерный центр» Альберта Ибрагимова оказалось посвящено формованному литейному коксу и новой технологии его производства.

По словам докладчика, крупнейшим потребителем литейного кокса являются компании – производители строительных материалов (например, «Технониколь»). Он отметил, что прогнозная потребность в литейном коксе будет увеличиваться, и предложил реализовать пилотный проект – запустить производство литейного кокса по новой технологии.

Рустам Минниханов поручил изучить эту инициативу специалистам компаний «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК» и АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Затем коммерческий директор и соучредитель московского ООО «Аптрейд» Руслан Сарбаев презентовал маркетплейс-платформу для крупного бизнеса. Раис РТ положительно оценил презентацию и констатировал, что сейчас важно развивать площадки для электронной коммерции.

Прозвучавший затем доклад Дмитрия Жаркова, заведующего молодежной лабораторией и руководителя дизайн-центра ФИЦ «Казанский научный центр РАН», был посвящен возможностям дизайн-центра по микроэлектронике.

В ходе заседания совета директоров также обсуждались вопросы, связанные с текущей деятельностью АО «Татнефтехиминвест-холдинг».