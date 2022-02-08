Производство электроэнергии в январе в Татарстане выросло на 6%, потребление – на 9%

Предприятия и жители Татарстана в январе 2022 года использовали 3,1 млрд кВт.ч электроэнергии – это на 9,3% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

Увеличили потребление, в частности, предприятия автомобильной и химической промышленности, трубопроводного транспорта, нефтеперерабатывающие заводы и жители республики.

Генерирующие предприятия, действующие в Татарстане, произвели 2,7 млрд кВт.ч электроэнергии – рост на 6,3% по сравнению с январем 2021 года. В основном выработку увеличили Казанская ТЭЦ-3, Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ и Нижнекамская ТЭЦ-2.

Дефицит электроэнергии в республике был восполнен за счет перетока из смежных энергосистем – в январе он составил 401,1 млн кВт.ч.

В операционной зоне системного оператора в Татарстане находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 8 ГВт. Производством электроэнергии в республике занимаются «Татэнерго», ТГК-16 и «Нижнекамская ТЭЦ».