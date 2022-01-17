Производство электроэнергии в Татарстане в 2021г выросло на 13%, потребление – на 10%

Генерирующие предприятия в Татарстане произвели в 2021 году 26,9 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 13% больше выработки за предыдущий год, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

Потребление электроэнергии в республике в прошлом году составило 31,9 млрд кВт.ч, что на 9,6% больше, чем за 2020 год.

Дефицит электроэнергии составил более 5 млрд кВт.ч. Он был восполнен за счет перетока из смежных энергосистем.

Ранее сообщалось, что 24 декабря 2021 года, в энергосистеме Республики Татарстан превышен максимум 30-летней давности. Потребление мощности в энергосистеме республики достигло 4767 МВт, на 68 МВт превысив исторический максимум, зафиксированный 25 декабря 1991 года.