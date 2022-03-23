Производство электроэнергии татарстанскими электростанциями в феврале увеличилось на 3,8%

Производство электроэнергии за февраль этого года превысило 2,4 млрд кВт.ч, что на 3,8% больше, чем в аналогичный месяц 2021 года, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

При этом за первые два месяца 2022 года электростанции энергосистемы Республики Татарстан выработали 5,1 млрд кВт⋅ч электроэнергии – это на 5,1 % больше, чем в 2021 году. Основной вклад в увеличение выработки внесли Заинская ГРЭС и Нижнекамская ТЭЦ-2.

Потребление электричества предприятиями и жителями Татарстана в феврале 2022 года увеличилось на 3,1% по сравнению с февралем прошлого года и составило 2,7 млрд кВт.ч. Рост показателя обусловлен увеличением потребления предприятий химической промышленности, трубопроводного транспорта, предприятий по производству нефтепродуктов, а также населением и мелкомоторной нагрузкой.

Компенсировать дефицит электроэнергии в республике получилось за счет перетока из смежных энергосистем. Суммарный переток в энергосистему Республики Татарстан в феврале 2022 года составил 281 млн кВт⋅ч, а с января по февраль 2022 года этот показатель составил 682 млн кВт⋅ч.

В операционной зоне системного оператора в Татарстане находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 8 ГВт. Производством электроэнергии в республике занимаются «Татэнерго», ТГК-16 и «Нижнекамская ТЭЦ».