Производство деталей для грузовиков и хлебопекарный цех запустят в Менделеевске

Четыре производства намерены открыть инвесторы в Менделеевске. Проекты рассмотрели на заседании Совета по развитию предпринимательства и инвестициям, который прошел под председательством главы района Радмира Беляева.

Планируется, что компания из Йошкар-Олы откроет в городе хлебопекарное производство с максимальной автоматизацией с созданием 150 рабочих мест. Цех будет производить продукцию, по технологии шоковой заморозки (part-baked).

Инвестор из Набережных Челнов намерен построить здание и обустроить современное производство различных видов кормов для выращивания рыб. Предполагается создать 16 рабочих мест.

Механическое производство по выпуску деталей для нефтяной и горнорудной промышленности позволит создать 10 рабочих мест.

Также другой инвестор намерен запустить выпуск деталей для грузовиков - навесного оборудования на шасси большегрузов.

«Все проекты очень разноплановые. Они могут быть реализованы на ТОСЭР «Менделеевск». Территория уже объединяет 18 резидентов, видим постоянный интерес к ней», - отметил Радмир Беляев.

Все проекты уже одобрили на инвестиционном совете.