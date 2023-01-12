Производство бензина в Татарстане за первые 11 месяцев 2022 года выросло почти в 1,5 раза

Нефтеперерабатывающие компании Татарстана с января по ноябрь прошлого года произвели свыше 2,6 млн тонн бензина, что на 43% больше, чем годом ранее. Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Помимо этого, за указанный период на треть выросло производство дизельного топлива – до 10,3 млн тонн.

В целом же, нефтепереработка в Татарстане за отчетный период выросла до 20,4 млн тонн, что на 13% больше, чем в аналогичный период 2021 года.