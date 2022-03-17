Производство Aurus Komendant запустят в конце 2022 года

Серийное производство внедорожника Aurus Komendant на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга» стартует в конце текущего года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе компании.

«Премьера внедорожника Aurus Komendant, как и планировалось ранее, состоится в течение 2022 года, точная дата и место будут оглашены позднее. Подготовка завода Aurus к серийному производству новой модели также идет согласно утвержденному графику. Производство будет запущено в конце текущего года», – рассказали в пресс-службе.

В Aurus отметили, что производство автомобилей на индустриальной площадке не приостанавливалось. «Производственные мощности в Республике Татарстан не остановлены, операционная деятельность компании ведется в необходимом объеме», – заверили в компании.

Автомобили Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. Отправной точкой начала создания автомобилей Aurus стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение Президента РФ о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе единой модульной платформы.

В настоящее время Aurus является официальным транспортным средством Президента России Владимира Путина.

С мая прошлого года автомобили Aurus производятся серийно на заводе в Елабуге.