Производителям непродовольственных товаров будут компенсировать затраты на рекламу

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу рассмотреть возможность компенсации затрат на наружную рекламу для компаний, выпускающих потребительские непродовольственные товары. Список поручений по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» опубликован на сайте Кремля.

«<...> рассмотреть вопрос о возможности компенсации российским организациям, осуществляющим производство и выпуск в обращение потребительских непродовольственных товаров, затрат на распространение наружной рекламы в целях продвижения товаров», – сказано в документе.

Ответственным назначен министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, доклад главе государства должны представить до 1 августа.