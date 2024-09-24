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Экономика 24 сентября 2024 16:55

Производители зерна в Татарстане получили господдержку на 388 млн рублей

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Производители Татарстана в прошлом году получили из федерального бюджета 981 млн рублей на 762 тыс. тонн реализованного зерна, в этом году – 388 млн рублей на 360 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме правительства РТ.

«Для поддержки правительством России выделяется субсидия на возмещение затрат производителям зерновых культур на реализованное зерно», – сказал министр.

Зяббаров отметил, что дополнительную поддержку сельхозпроизводителям оказала закупка зерна в интервенционный фонд.

«В этом году закуплено 56 тыс. тонн зерна по ценам выше среднесложившихся», – подчеркнул он.

#господдержка #зерно #Татарстан
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