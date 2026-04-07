Производители воды из Татарстана стали призерами всероссийского конкурса

Три производителя питьевой воды из Татарстана стали призерами всероссийского конкурса качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА – Главная Вода России». Заседание экспертного жюри прошло в Москве на площадке Российского биотехнологического университета.

В ходе оценки эксперты продегустировали 157 образцов воды и безалкогольных напитков, представленных 60 компаниями из разных регионов страны. В состав жюри вошли 33 специалиста, включая семь докторов наук и девять кандидатов наук, а также представители науки и бизнеса с профильным образованием и опытом работы.

По итогам конкурса победителями признали 59 образцов продукции. Пяти из них присудили высшие награды – «РОСГЛАВВОДА – источник жизни», «РОСГЛАВВОДА – золотой стандарт» и «РОСГЛАВВОДА – выбор потребителя».

В организационный комитет конкурса вошли представители федеральных органов власти, отвечающих за регулирование отрасли, а также эксперты из профильных организаций – Роскачество, Общественной палаты России, Центра развития перспективных технологий, ассоциации «Антиконтрафакт», Российского биотехнологического университета, Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН и компании «Росспиртпром».

По результатам дегустации президиум жюри присудил серебряные награды в категории «Вода питьевая газированная» компаниям «Алабуга Боттлинг» и санаторию «Бакирово». Бронзовую награду в категории «Вода минеральная лечебно-столовая газированная» получила компания «Столичная фабрика».

Награждение победителей пройдет 15 апреля в Москве в рамках международной выставки Bevitec, посвященной оборудованию, ингредиентам и упаковке для производства напитков.