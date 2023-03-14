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Производители Татарстана в два раза нарастили продажи на маркетплейсах
Сумма товаров, реализованных на маркетплейсах производителями из Татарстана, за прошлый год выросла в два раза – до 50 млрд рублей. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
«Не сложно посчитать, что свыше 3 млрд рублей налогов поступило в бюджет республики благодаря электронной торговле», – сказал уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.
По словам Абдулганиева, сейчас актуальным является вопрос подготовки кадров для развития электронной торговли. «Раньше и конкуренция была ниже, а сейчас в электронной торговле конкуренция становится еще выше», – отметил он.
В прошлом году был разработан профессиональный стандарт «Менеджер по работе с маркетплейсами» и организованы бесплатные курсы для безработных татарстанцев, добавил докладчик. «Более 2 тыс. безработных выбрали для себя эту профессию. И 100% все обученных граждан были трудоустроены», – подчеркнул он.
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