Производители строительно-монтажных работ в Казани зарабатывают до 105 тысяч в месяц

Зарплатный максимум производителей строительно-монтажных работ в сфере дорожного строительства в ноябре в Казани составляет 105 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Наиболее востребованы специалисты с высшим строительным или техническим образованием, стажем работы от трех лет и опытом управления бригадой от 50 человек. Средняя зарплата такого специалиста в городе соответствует 67 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

От 37 до 45 тыс. рублей в месяц работодатели готовы платить специалистам со средним профессиональным или неполным высшим образованием, знанием основ технологий производства и способов ведения строительно-монтажных работ, порядка оформления проектно-сметной документации и приемки объектов, методов контроля качества работ. Требуется знание норм охраны труда и техники безопасности, рынка современных строительных материалов. Претендовать на такую зарплату могут специалисты с опытом работы в строительстве от двух лет.

От 45 до 50 тыс. рублей в столице Татарстана получают специалисты с навыками руководящей работы, опытом работы производителем строительно-монтажных работ от одного года и навыком работы в AutoCAD/Archicad.

Зарплату в размере 50–75 тыс. работодатели предлагают соискателям с высшим образованием, успешным опытом сдачи выполненных работ генподрядчику и эксплуатирующей организации, опытом работы на строительстве объектов по профилю работодателя, а также опытом управления бригадой от 30 человек и работы производителем строительно-монтажных работ от трех лет. Наличие водительских прав и личного автомобиля приветствуется.