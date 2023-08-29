Производители сообщили, что с сентября шаурма может подорожать на 10-15%

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С сентября стоимость шаурмы в среднем может повыситься на 10-15%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ряд торговых сетей, которые занимаются производством и продажей данного вида фастфуда.

Главной причиной индексации цен стало подорожание курицы. Если сейчас шаурму можно приобрести за 190-250 рублей, то с начала следующего месяца ее стоимость может составить 210-300 рублей.

При этом представители бизнеса допустили, что рост может быть и больше, если мясо курицы продолжит дорожать. Так, одна из собеседниц агентства отметила, что куриное мясо за последние пять месяцев подорожало на 50%.

В Минсельхозе заявили, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, он традиционен для летнего периода. Также динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, которое дополнительно повышает спрос на эту продукцию. По словам пресс-службы аграрного ведомства, уже в первом месяце осени на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции.