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Промышленность
24 марта 2022  13:10
Эльвира Зайнулина

Минпромторг РТ: Перед предприятиями легпрома Татарстана открываются новые возможности

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Производители одежды из Татарстана смогут заменить европейские бренды. Об этом сообщила начальник отдела легкой промышленности Минпрома РТ Гузель Хисамутдинова.

«Говоря про легкую промышленность – она проходила не одну кризисную ситуацию. Безусловно, сейчас сложное время, но это время возможностей. Потому что сейчас, с уходом иностранных компаний, перед предприятиями легкой текстильной промышленности открываются новые возможности. Рынок достаточно освободится. У нашего региона есть возможности занять освободившиеся ниши и заявить о себе», – заявила она. 

По ее словам, на сегодняшний день перед отраслью стоят две задачи – сохранение трудовых коллективов и увеличение производственных объемов. 

«В свою очередь, Правительством России уже принят ряд мер по минимизации негативных последствий и возможным точкам развития отраслей промышленности. Данными мерами поддержки также смогут воспользоваться и предприятия легкой промышленности», – сообщила Хисамутдинова.

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