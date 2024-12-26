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Производители косметики в Казани: Кадровый голод стал настоящим вызовом
Кадровый голод в этом году стал настоящим вызовом для казанских производителей косметики. Об этом заявил основатель и владелец казанской компании, производящей косметическую продукцию под разными брендами Олеся Мустаева.
По ее словам, соискатели пытаются найти работу рядом с домом, но в Казани производства из-за уменьшения числа доступных производственных площадей, постепенно выходят за город. Отсюда и еще одна проблема – это склады маркетплейсов, которые высасывают все трудовые резервы, цитирует бизнесмена РБК Татарстан.
Третий нюанс – конкуренты, работающие «не по закону». Как рассказала Мустаева, законопослушные налогоплательщики не могут предложить зарплату на 20-30% выше той, которую предлагают работодатели, выплачивающие сотрудникам деньги «в конвертах».
А соискатель, в свою очередь, все время ищет место, где платят больше. Однако, как отмечает спикер, порой работодатель платит за совершенно другое рабочее время и за переработки, которые не всегда оплачиваются по трудовому законодательству.
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