Производители косметики в Казани: Кадровый голод стал настоящим вызовом

Кадровый голод в этом году стал настоящим вызовом для казанских производителей косметики. Об этом заявил основатель и владелец казанской компании, производящей косметическую продукцию под разными брендами Олеся Мустаева.

По ее словам, соискатели пытаются найти работу рядом с домом, но в Казани производства из-за уменьшения числа доступных производственных площадей, постепенно выходят за город. Отсюда и еще одна проблема – это склады маркетплейсов, которые высасывают все трудовые резервы, цитирует бизнесмена РБК Татарстан.

Третий нюанс – конкуренты, работающие «не по закону». Как рассказала Мустаева, законопослушные налогоплательщики не могут предложить зарплату на 20-30% выше той, которую предлагают работодатели, выплачивающие сотрудникам деньги «в конвертах».

А соискатель, в свою очередь, все время ищет место, где платят больше. Однако, как отмечает спикер, порой работодатель платит за совершенно другое рабочее время и за переработки, которые не всегда оплачиваются по трудовому законодательству.