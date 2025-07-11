Производители картофеля предложили сетям фиксировать цены в долгосрочных контрактах

Из-за резкого роста цен на картофель в российской рознице производители предложили перейти на долгосрочные контракты с фиксированными ценами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас в договорах фиксируются лишь объемы поставок, а стоимость продукции определяется на торгах, что делает рынок подверженным сезонной волатильности. Новая модель, как считают аграрии, позволит повысить предсказуемость ценообразования и снизить ценовые риски.

На совещании 8 июля в Минсельхозе, в котором участвовали представители Минпромторга и ФАС, глава Картофельного союза Сергей Лулехин выступил с инициативой о внедрении долгосрочных контрактов между сельхозпроизводителями и ритейлерами. Информацию об этом подтвердили в аппарате союза. Речь идет о 80% немытого и несортированного картофеля, на который предлагается распространить новую практику.

По словам руководителя аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, текущая модель, при которой цена определяется через торги, приводит к нестабильности на рынке. Долгосрочные контракты, как отметила она, позволят производителям лучше планировать денежные потоки и анализировать маржинальность.

Предложение стало ответом на значительный рост цен на картофель: по данным на конец апреля 2025 года, его оптовая стоимость составила 46,3 руб. за кг – на 85,2% выше аналогичного показателя прошлого года. В Минсельхозе РФ сообщили, что готовы поддержать инициативу и рассматривают возможность закрепления соответствующих норм в законодательстве. При этом министерство совместно с Минпромторгом и ФАС будет осуществлять контроль за механизмом формирования цен.

ФАС также поддерживает предложенные изменения, полагая, что они помогут сгладить влияние сезонности. В службе подчеркнули необходимость закрепления в контрактах ответственности сторон за нарушение условий. В Минпромторге ситуацию не прокомментировали.

Крупные торговые сети не ответили на запрос. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что сейчас обсуждаются разные способы снижения волатильности на рынке овощей, включая формульное ценообразование и механизм ценовых коридоров. По его словам, такие меры предполагают установление квартальных диапазонов оптовых цен, отражающих рыночную ситуацию.

Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников пояснил, что, хотя подобные меры позволяют сдерживать цены на оптовом уровне, в розничной торговле потолок цен пока не регулируется. Он отметил, что вопрос требует дополнительных решений, поскольку эффективного механизма стабилизации пока не выработано.

В консалтинговом агентстве AD Libitum добавили, что успешное внедрение долгосрочных контрактов возможно лишь при условии точного определения себестоимости продукции. Несмотря на то, что новые контракты не изменят кардинально рыночную систему, они повысят ее предсказуемость.

Директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что такой подход позволит лучше планировать как ритейлерам, так и аграриям. Основным риском для производителей, по мнению экспертов, остается вероятность резкого роста себестоимости из-за форс-мажоров.