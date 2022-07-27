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Сельское хозяйство
27 июля 2022  20:48

Производители картофеля и овощей начнут получать субсидии на агротехнологические работы

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Российские производители картофеля и овощей будут получать субсидии на проведение агротехнологических работ. Об этом во время посещения тепличного комплекса в Кашире заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выплаты будут распространяться на весь комплекс работ: обработку почв, внесение удобрений, подготовку семян, их посадку, уход за посевами и сбор урожая. 

Мишустин уточнил, что новый федеральный проект пока находится в работе. «Мы будем давать субсидии на агротехнологические работы при производстве и овощей, и картофеля. Это очень важно», — подчеркнул он.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, в свою очередь, отметил, что данный проект планируется запустить в 2023 году. Инициатива объединит как уже действующие меры поддержки производителей овощей, так и ряд нововведений. В большей степени он нацелен на поддержку производства овощей открытого грунта.

#овощи #Михаил Мишустин #субсидии
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