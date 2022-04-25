Производители картофеля и других овощей смогут получить дополнительную поддержку

Производители картофеля и других овощей в рамках нового федерального проекта смогут получить субсидии на проведение агротехнологических работ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке не только малых и средних предприятий, но и самозанятых граждан, которые занимаются сельским хозяйством.

Такая мера вводится в рамках нового федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства», который стартует с 1 января 2023 года.

Отмечается, что Крым, Севастополь и дальневосточные регионы получат более высокий коэффициент при расчете и распределении бюджета, так как они планируют выращивать картофель и другие овощи в большем объеме. Размер субсидии для конкретного предприятия или человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объема произведенной продукции.

Сельхозпроизводители, строящие или модернизирующие овощехранилища, смогут также претендовать на отдельную поддержку. Они смогут получить субсидию для коспенсации трех четвертей стоимости работ. Отбором проектов, которым выделят средства будет заниматься специальная комиссия Минсельхоза. Новая мера начнет действовать с 1 января 2024 года.

В Кабмине напомнили, что сейчас поддержка сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием картофеля и других овощей, осуществляется в рамках нацпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.