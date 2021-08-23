Производители «Калашникова» представят новый травматический пистолет до конца года

Группа компаний «Калашников» до конца этого года запустит в продажу травматический пистолет Лебедева ПЛК-Т, сообщает ТАСС.

Травматический пистолет Лебедева разработан по образцу боевой версии ПЛК, который уже принят на вооружение МВД РФ и должен заменить пистолет Макарова.

«Гражданская версия пистолета унаследовала лучшие качества боевого образца — компактность, легкость, эргономику, возможность установки дополнительного оборудования. ПЛК-Т максимально унифицирован с боевой версией, их массогабаритные характеристики идентичны, конструктивные изменения обеспечили адаптацию оружия под сбалансированный, эффективный и доступный в России травматический патрон 10×28», — передали слова руководителя конструкторского центра гражданского оружия «Калашникова» Валентина Власенко в пресс-службе.

Пистолет ПЛК-Т подойдет для выполнения различных задач: регулярных тренировок, спортивной стрельбы, а также для постоянного ношения в целях самообороны.

Он поступит в продажу одновременно с запуском необходимых дополнительных аксессуаров: кобур, подсумков и дополнительных магазинов, а также пистолетных коллиматорных прицелов, производства ГК «Калашников».