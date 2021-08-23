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Ру Тат
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23 августа 2021  12:59

Производители «Калашникова» представят новый травматический пистолет до конца года

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Группа компаний «Калашников» до конца этого года запустит в продажу травматический пистолет Лебедева ПЛК-Т, сообщает ТАСС.
Травматический пистолет Лебедева разработан по образцу боевой версии ПЛК, который уже принят на вооружение МВД РФ и должен заменить пистолет Макарова.
«Гражданская версия пистолета унаследовала лучшие качества боевого образца — компактность, легкость, эргономику, возможность установки дополнительного оборудования. ПЛК-Т максимально унифицирован с боевой версией, их массогабаритные характеристики идентичны, конструктивные изменения обеспечили адаптацию оружия под сбалансированный, эффективный и доступный в России травматический патрон 10×28», — передали слова руководителя конструкторского центра гражданского оружия «Калашникова» Валентина Власенко в пресс-службе. 
Пистолет ПЛК-Т подойдет для выполнения различных задач: регулярных тренировок, спортивной стрельбы, а также для постоянного ношения в целях самообороны.
Он поступит в продажу одновременно с запуском необходимых дополнительных аксессуаров: кобур, подсумков и дополнительных магазинов, а также пистолетных коллиматорных прицелов, производства ГК «Калашников».

#пистолет #концерн калашников
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