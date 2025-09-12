news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 сентября 2025 11:29

Производители чая и кофе опасаются сбоев поставок после ввода «Честного знака»

Читайте нас в
Телеграм

Ассоциация «Росчайкофе» направила обращение в Минпромторг РФ с просьбой повременить с введением обязательной маркировки «Честный знак» в связи с неготовностью к ней. В случае отказа производители горячих напитков допускают сбои в поставках. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на письмо генерального директора ассоциации Рамаза Чантурия к министру промышленности РФ Антону Алиханову.

Производители не только просят продлить сроки внедрения обязательной маркировки, но и предлагают определенную последовательность ее ввода. Сначала на рассыпной чай, после – на пакетики для заварки, и лишь затем на жестяные упаковки.

Согласно письму, производителям придется потратить до 1 млрд рублей на введение «Честного знака». В свою очередь, представитель министерства заявил, что уже были найдены оптимальные решения по введению маркировки.

#чай #кофе #маркировка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025