Производители чая и кофе опасаются сбоев поставок после ввода «Честного знака»

Ассоциация «Росчайкофе» направила обращение в Минпромторг РФ с просьбой повременить с введением обязательной маркировки «Честный знак» в связи с неготовностью к ней. В случае отказа производители горячих напитков допускают сбои в поставках. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на письмо генерального директора ассоциации Рамаза Чантурия к министру промышленности РФ Антону Алиханову.

Производители не только просят продлить сроки внедрения обязательной маркировки, но и предлагают определенную последовательность ее ввода. Сначала на рассыпной чай, после – на пакетики для заварки, и лишь затем на жестяные упаковки.

Согласно письму, производителям придется потратить до 1 млрд рублей на введение «Честного знака». В свою очередь, представитель министерства заявил, что уже были найдены оптимальные решения по введению маркировки.