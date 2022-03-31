Производители бетона из Лаишевского района: Перебоев с производством и поставками нет

Крупная компания ООО «Полипласт Казань», производящая бетон, ЖБИ и раствор, в условиях экономических санкций не испытывает перебоев в работе или проблем с поставками продукции. Об этом «Татар-информу» рассказал директор предприятия Максим Семеленов.

«На территории села Никольского в Лаишевском районе мы производим химдобавки для бетона и строительного раствора. Снабжаем этими химдобавками четыре региона: Татарстан, Кировскую область, Карелию и Чувашию. На данный момент являемся основными производителями данного вида продукции на территории Российской Федерации, — поделился собеседник агентства, — перебоев с производством на предприятии нет, предприятие не имеет никаких трудностей с поставкой сырьевых материалов. Все сырьевые материалы, которые мы используем, производятся на территории России и могут обеспечить все потребности производителей бетона и ЖБИ республики и соседних регионов».

Семеленов отметил, что сейчас отмечается снижение спроса на продукцию — примерно на 10%, так как некоторые застройщики взяли паузу на новых строящихся объектах из-за удорожания материалов и неопределенности ситуации.

«Тем не менее те объекты, которые находятся в процессе строительства, на данный момент финансируются, средства по ним поступают. Мы поставляем продукцию, получаем по ним средства», — отметил собеседник агентства.

С точки зрения перспектив предприятие возлагает большие надежды на строительство трассы М12 и моста через Волгу, плюс финансирование соципотеки из Госжилфонда РТ. «Вообще любые проекты, которые финансируется из госбюджета, не будут приостановлены. Ожидаем дальнейшего финансирования и компенсации тех потерь, которые мы будем нести из-за гражданского строительства», — отметил руководитель предприятия.