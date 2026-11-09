Производителей вейпов и табаков могут обязать раскрывать состав изделий

Госдума РФ 11 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект, который обязывает производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, Совет Госдумы определил эту дату для рассмотрения инициативы, исключающей сведения об ингредиентах из информации, составляющей коммерческую тайну.

Володин добавил, что Госдума последовательно работает над законами, направленными на усиление защиты жизни и здоровья россиян, особенно подрастающего поколения, от воздействия опасных веществ. Он подчеркнул, что такие нормы должны заработать как можно быстрее, а информация о составе вейпов и другой табачной продукции должна быть открытой, а не маскироваться под коммерческую тайну.

Согласно проектируемым нормам, к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, а также имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства либо приобретающих их в результате нагревания или тления.

Ко второму чтению предложена поправка, по которой закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года. Сейчас изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченным органом в сфере здравоохранения о составе табачных изделий и выделяемых ими веществах, но часть сведений маркируют как коммерческую тайну, и эти данные не публикуются в открытом доступе.