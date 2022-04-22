Производитель Zewa, Libero и Libresse уходит с российского рынка

Компания Essity, занимающаяся производством товаров личной гигиены, объявила об уходе из России. Об этом со ссылкой на ее заявление сообщает ТАСС.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (147 млн долларов). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — рассказал глава Essity Магнус Грот, комментируя отчет за I квартал текущего года.

По данным за 2021 год, объем продаж в России достиг 2,8 млрд крон, или около 29,5 млн долларов. Это около 2% от общего показателя за данный период.

Помимо этого, руководитель компании объявил о значительном повышении цен на товары.

В России продукция Essity представлена торговыми марками Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. Помимо этого, на территории страны действуют три фабрики компании.

Ряд компаний заявили об уходе из России либо приостановке производства после начала спецоперации на Украине и введения санкций Запада. О развертывании операции 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирных жителей, а также денацификация и демилитаризация Украины.