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Производитель Zewa, Libero и Libresse объявил о продаже своего российского бизнеса
Шведский производитель средств личной гигиены Essity, который владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность на территории России и продает российский бизнес. Об этом сообщается на сайте компании.
«Компания подписала соглашение с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями. Ожидается, что она будет завершена во втором квартале 2023 года», – говорится в сообщении.
О том, что шведкая компания решила уйти с российского рынка, стало известно еще в апреле 2022 года. В России продукция Essity была представлена торговыми марками Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. Помимо этого, на территории страны действовали три фабрики компании.
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