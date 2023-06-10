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Экономика 10 июня 2023 12:52

Производитель Zewa, Libero и Libresse объявил о продаже своего российского бизнеса

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Шведский производитель средств личной гигиены Essity, который владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность на территории России и продает российский бизнес. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания подписала соглашение с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями. Ожидается, что она будет завершена во втором квартале 2023 года», – говорится в сообщении.

О том, что шведкая компания решила уйти с российского рынка, стало известно еще в апреле 2022 года. В России продукция Essity была представлена торговыми марками Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. Помимо этого, на территории страны действовали три фабрики компании.

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