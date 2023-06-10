Производитель Zewa, Libero и Libresse объявил о продаже своего российского бизнеса

Шведский производитель средств личной гигиены Essity, который владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность на территории России и продает российский бизнес. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания подписала соглашение с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями. Ожидается, что она будет завершена во втором квартале 2023 года», – говорится в сообщении.

О том, что шведкая компания решила уйти с российского рынка, стало известно еще в апреле 2022 года. В России продукция Essity была представлена торговыми марками Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA. Помимо этого, на территории страны действовали три фабрики компании.