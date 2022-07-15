news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
15 июля 2022  15:46

Производитель замороженных овощей Hortex продал бизнес в России

news_top_970_100

Польская компания Hortex, занимающаяся производством замороженных овощей и фруктов, продала свой бизнес в России. Активы перешли к компании «Агама», сообщает «Коммерсантъ».

Теперь новому владельцу принадлежит 100% уставного капитала «Ортика фрозен фудс». Сама «Агама» производит рыбу и морепродукты, известные под брендами Agama и «Бухта изобилия». Ей принадлежит фабрика по переработке трески, а также фабрика по переработке креветок и морепродуктов, находящаяся в совместной собственности с датской компанией Royal Greenland.

Многие зарубежные компании заявили о приостановке либо завершении деятельности в России из-за специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Часть иностранных производителей, как и Hortex, продали свой бизнес российским компаниям.

#овощи и фрукты #санкции
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100