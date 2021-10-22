Производитель химсредств в Татарстане удвоил выпуск гербицидов по нацпроекту

Завод «Август-Алабуга» в два раза увеличил производство гербицидов, незаменимых для борьбы с сорняками в сельском хозяйстве. Такая эффективность была достигнута благодаря экспертам Федерального центра компетенций, которые оказывают адресную поддержку предприятий в ходе реализации национального проекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В качестве пилотного потока эксперты центра выбрали оптимизацию производства гербицидов на линии водных растворов, реализация которых приносит компании 28% выручки.

В итоге применения методик бережливого производства выработка в потоке увеличилась на 100%, необходимое для изготовления одной партии продукта время сократилось на 48%, а доля незавершенного производства уменьшилась на 45%.

Завод «Август-Алабуга» способен обеспечить треть российского сельскохозяйственного рынка продукцией и составить конкуренцию зарубежным компаниям.

Национальный проект «Производительность труда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году их цели были скорректированы после начала мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.