Производитель труб из Татарстана расширил производство при поддержке СИБУРа

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Производитель полимерных труб из Татарстана — компания «РемГазКоммуникации» (РГК) запустила три новые линии по производству сетей водоотведения и канализации, а также многослойных труб больших диаметров. Инвестиционный проект был реализован в рамках программы СИБУРа по поддержке переработчиков «Инвестиционный форсаж».

Запуску проекта предшествовала совместная работа по исследованию рынка. Анализ выявил незакрытые сегменты с потенциально высоким спросом на продукцию. Для реализации проекта СИБУР в рамках меры поддержки клиентов «Инвестиционный форсаж» предоставил компании РГК сырье на специальных условиях в связи с выполнением требования по инвестициям в расширение мощностей. Предприятия СИБУРа поставляют переработчику трубные марки полипропилена и полиэтилена, в том числе спецмарки RC (стойкие к растрескиванию).

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Новые мощности по производству безнапорных гофрированных труб для хозбытовой и ливневой канализации позволят перерабатывать до 2,5 тыс. тонн полипропилена в год, что позволит полностью закрыть спрос на этот вид продукции в республике. Благодаря сырьевой поддержке СИБУРа у предприятия будет возможность выпускать примерно 6 тыс. тонн многослойных труб диаметром до 1200 миллиметров. Они будут способны закрыть потребности узкопрофильных инфраструктурных проектов.

Помимо прочего, реализация инициативы позволила создать 100 рабочих мест.

Весной 2024 года при поддержке СИБУРа планируется запуск производства фитингов. Предварительный объем переработки до 40 тонн в месяц позволит импортозаместить и удовлетворить запрос на эту продукцию в сетях водоснабжения и газификации. СИБУР продолжает работу над выпуском специальной литиевой марки для данного производства.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«В последние несколько лет мы далеко продвинулись в работе с клиентами-переработчиками, научились лучше отвечать на их запросы, участвовать в развитии бизнеса. В данном случае молодая, но очень амбициозная компания использует наш специальный инструмент — предоставление сырья на более выгодных условиях при инвестициях в расширение мощностей. Такой формат позволяет, с одной стороны, усиливать в короткие сроки потенциал как отдельных участников, так и кластеров переработчиков вокруг наших предприятий, а в конечном счете повышает устойчивость нашего бизнеса и всей нефтехимической отрасли. С другой стороны — увеличение глубины переработки полимеров внутри страны отвечает запросу конечных потребителей в России по обеспечению продукцией в новых реалиях. Это строительная отрасль, автомобилестроение, ЖКХ, медицина, пищевая промышленность. Мы продолжим следовать этому вектору, искать новые пути расширения возможностей наших клиентов — на системном уровне и в рамках индивидуальной работы с каждым», — заметил Павел Ляхович, член правления — исполнительный директор СИБУРа.

«Финансовая модель, которую мы разработали вместе с СИБУРом в рамках „Инвестиционного форсажа“, а также меры поддержки компании-поставщика позволили нам расширить производство. Запуск новых производственных линий — это пример эффективного сотрудничества производителя полимеров с переработчиком. Благодарю коллег за партнерский подход. Мера поддержки СИБУРа позволяет нам в своих инвестиционных планах снижать финансовую нагрузку. Это уменьшает сроки окупаемости приобретенного оборудования, а также позволяет реинвестировать средства в новые проекты. Запуск новых производств способствует увеличению рабочих мест в республике, а также росту налоговых отчислений в бюджет Татарстана», — отметил в свою очередь Ленар Гильмутдинов, генеральный директор компании «РемГазКоммуникации».