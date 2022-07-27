Компания British American Tobacco потеряла около 1,2 млрд долларов из-за ухода из РФ

Один из самых крупных в мире производителей табачной продукции British American Tobacco потерял 957 млн фунтов (порядка 1,2 млрд долларов) из-за ухода с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Потери в размере 958 млн фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как „ожидающие продажи“, 957 млн из которых связаны с бизнесом в России», — рассказали в компании.

В марте производитель объявил о прекращении деятельности на территории России и передаче местного бизнеса. Английская компания производит табачную продукцию под такими брендами, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill и другие.

После объявления Президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля и ужесточения санкций Запада многие зарубежные компании начали покидать российский рынок.