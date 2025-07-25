Производитель сыра из Татарстана подписал соглашение с федеральной торговой сетью

Фото: торговая сеть «Перекресток»

Ведущий производитель сыра, сливочного масла и сухой молочной сыворотки в Татарстане – компания «Азбука сыра» и торговая сеть «Перекресток» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В рамках партнерства торговая сеть собирается укрепить позиции собственных торговых марок. «Азбука сыра» в свою очередь намерена нарастить объемы производства популярных сортов сыра.

Долгосрочный контракт по модели стратегического партнерства заключается с поставщиком на три года. В рамках договоренностей производитель будет выпускать шесть сортов сыра для «Перекрестка» под собственными брендами сети «Маркет» и «Пр!ст»: пармезан, маасдам, эдам, российский молодой, тильзитер и гауда.

Фото: торговая сеть «Перекресток»

«Совместные усилия по развитию категории сыра позволят "Азбуке сыра" нарастить объемы и долю рынка, гарантируют предсказуемость сбыта, дадут возможность расширять производственные мощности и привлекать экспертизу сети для повышения эффективности и внедрение инноваций. А для нас это способность обеспечивать наших покупателей всем необходимым каждый день и усиливать свои позиции в регионах присутствия», – прокомментировала руководитель категорий ФРОВ и Ультрафреш в «Перекрестке» Александра Сухарева.

«Нашему предприятию более 50 лет, и за эти годы мы оттачивали технологии производства, совершенствовали мастерство сыроделов и налаживали сотрудничество с лучшими поставщиками молока и заквасок. <…> Сотрудничество с лидером в сегменте супермаркетов – это в первую очередь возможности для роста. Уверены, совместными усилиями мы сможем способствовать развитию категории сыров на российском рынке», – прокомментировал заключение соглашения генеральный директор ООО «Азбука сыра» Алексей Фатыхов.

Формат стратегического партнерства предполагает достижение совместных стратегических целей через зафиксированные взаимные обязательства в долгосрочной перспективе. Заключаются партнерства на срок от трех лет. Модель обеспечивает поставщику предсказуемость и гарантированные объемы поставки, возможность расширять производственные мощности, наращивать долю рынка и привлекать экспертизу сети для повышения эффективности и внедрения инноваций. В 2025 году «Перекресток» хочет увеличить число стратегических партнеров во всех регионах присутствия более чем в пять раз, а их долю в розничном товарообороте – более чем в шесть раз.