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Экономика 7 февраля 2025 17:16

Производитель сыра и масла РТ получил 6 золотых медалей конкурса «Лучший продукт года»

Татарстанский производитель молочной продукции завоевал шесть золотых медалей на международном конкурсе «Лучший продукт года – 2025». Он проводится в рамках Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025». Награждение победителей состоялось в Москве.

«Наша компания представила на конкурс в номинации «Молочные продукты» четыре сорта сыра и два вида сливочного масла. Все шесть продуктов получили золотую медаль конкурса. Высокие награды говорят о том, что наша компания успешно справляется с поставленной перед собой миссией: заботиться о каждом потребителе, предлагая только натуральный и вкусный продукт», – заявил «Татар-информу» генеральный директор ООО «Азбука сыра» Алексей Фатыхов.

Фото: предоставлено компанией

«Лучший продукт года» — профессиональный дегустационный конкурс. Он проводится ежегодно для определения на российском рынке перспективных высококачественных агропродовольственных товаров, а также для их продвижения на внутреннем рынке и замещения импортной продукции.

Качество продовольственной продукции в каждой номинации оценивает квалифицированная комиссия, в состав которой входят аккредитованные дегустаторы.

#международный конкурс #молочная продукция
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