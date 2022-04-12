Производитель спецобуви в Татарстане нарастит в этом году производство на 20%

Обувная компания «Барс» – резидент индустриального парка «Чистополь» – планирует в этом году увеличить количество выпускаемой продукции минимум на 20%, сообщил журналистам директор предприятия Максим Салаев в ходе пресс-тура на предприятие.

«К нам должно поступить новое оборудование, что позволит увеличить существующую линейку обуви и нарастить объемы выпуска, а также расширить штат сотрудников», – рассказал Салаев.

Он добавил, что на сегодняшний день компания «Барс» – единственный производитель рабочей обуви для всех отраслей промышленности, а также выпускает обувь для рыбаков и охотников. Предприятие поставляет продукцию во все города России и в Казахстан.

Индустриальный парк «Чистополь» — площадка для размещения производственных объектов средних и крупных компаний. Общая площадь территории составляет 292 га.