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Экономика
27 июля 2022  09:54

Производитель специй и приправ Kamis может покинуть российский рынок

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Производитель специй и приправ Kamis может покинуть российский рынок из-за кризиса в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщает «Ъ»

Бренд принадлежит американской компании McCormick & Co. Отмечается, что у российской структуры уже недоступно 25% ассортимента, некоторые торговые сети сообщают о перебоях с поставками остальной продукции. 

Товары Kamis рассчитывают заменить российские производители, таким образом они смогут выйти в более высокий ценовой сегмент. 

В марте McCormick сообщила о приостановке всех операций на территории России, в том числе промоакции и новые инвестиции. Тогда в корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России, ряд зарубежных компаний приостановили свою деятельност на российской территории. 

#спецоперация на Украине
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