Производитель специй и приправ Kamis может покинуть российский рынок из-за кризиса в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщает «Ъ».

Бренд принадлежит американской компании McCormick & Co. Отмечается, что у российской структуры уже недоступно 25% ассортимента, некоторые торговые сети сообщают о перебоях с поставками остальной продукции.

Товары Kamis рассчитывают заменить российские производители, таким образом они смогут выйти в более высокий ценовой сегмент.

В марте McCormick сообщила о приостановке всех операций на территории России, в том числе промоакции и новые инвестиции. Тогда в корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России, ряд зарубежных компаний приостановили свою деятельност на российской территории.