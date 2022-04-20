Производитель шин Continental возобновил производство в Калуге

Немецкий производитель шин Continental, ранее заявивший о приостановке производства в Калуге, изменил свое решение. Причиной послужили опасения «уголовно-правовых последствий» из-за неисполненных обязательств. Об этом со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает РИА Новости.

Остановка производства в России произошла в начале марта в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. Однако на прошлой неделе оно возобновилось из-за «жестких уголовно-правовых последствий», грозящих работникам и руководству российского подразделения в связи с невыполненными заказами.

Как уточнили в немецком издании, уровень производства будет заметно ниже, чем до марта, так как целью восстановления является не прибыль. То есть работа будет вестись временно — «в случаях необходимости».

В российском подразделении компании работают около 1,3 тыс. человек, в основном это жители Калуги.

24 февраля Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главная цель ВС РФ — защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.