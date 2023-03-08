Производитель шин Continental планирует покинуть Россию

Немецкий производитель шин Continental заявил, что планирует уйти с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

В сообщении говорится, что Continental, «продолжает стремиться к контролируемому уходу с российского рынка» в связи с проведением российской спецоперации, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что компания ровно год назад уже приостановила производство на территории РФ, приостановила экспорт шин и комплектующих. Однако позднее работа завода в Калуге была возобновлена.